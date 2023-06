Politie-interventie waarbij tiener omkwam “niet conform regels”, zegt Franse premier

In het Franse parlement hielden volksvertegenwoordigers en regeringsleden woensdag een minuut stilte voor Nahel, de tienerjongen die dinsdag door de politie werd neergeschoten. “Het overlijden van de jonge Nahel, 17 jaar oud, gisteren in Nanterre beroert de gemoederen in het land. Het is wenselijk dat de omstandigheden van dit drama volledig opgehelderd worden”, zei voorzitster Yaël Braun-Pivet, die tot een minuut stilte uitnodigde “ter nagedachtenis van Nahel, ter ondersteuning van zijn ouders en verwanten.”

“De beelden geven te denken dat het wettige interventiekader niet nageleefd werd”, zei premier Borne ook tijdens het vragenuur in de Senaat. Woensdagochtend had president Emmanuel Macron al gesproken van “een daad die niet uit te leggen valt, en niet goed te praten is”.