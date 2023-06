Na de ontboezeming van Herman Brusselmans: wanneer is het ‘normaal’ om terug intiem te zijn na de zwangerschap?

Na negen maanden zwangerschap begin je aan een nieuw leven als gezin. Een heuglijke tijd, maar ook eentje die gepaard gaat met emoties, hormonen en vermoeidheid. Alles is plots anders en zo ook je seksleven. Herman Brusselmans liet zich in ‘Lotte Gaat Diep’ gevallen dat het seksleven van hem en vriendin Lena sinds de komst van hun zoontje Roman verminderde. Wanneer mag je eigenlijk voor het eerst terug naar bed gaan? En wat als je (nood aan) intimiteit veranderd is? Wij gingen te rade bij seksuologe en relatietherapeute Vanessa Muyldermans: “Op psychisch vlak kan je geen cijfer plakken op wanneer je weer klaar bent voor seks.”