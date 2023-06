Kimmer Coppejans wint Belgisch onderonsje in Wimbledon-kwalificaties tegen Zizou Bergs

Kimmer Coppejans (ATP 187) heeft zich woensdag ten koste van Zizou Bergs (ATP 177) geplaatst voor de derde (en laatste) kwalificatieronde voor Wimbledon. De 29-jarige Oostendenaar, die al enkele jaren in Limburg woont, haalde het in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)).

De partij duurde een uur en 36 minuten en lag een tijdje stil door de regenval in het Verenigd Koninkrijk.

Coppejans treft in de laatste voorronde de Japanner Taro Daniel (ATP 105), het vierde reekshoofd in de kwalificaties. Daniel rekende in zijn tweede kwalificatieronde in twee sets (6-3 en 6-3) af met de Italiaan Luca Nardi (ATP 154). Coppejans kon zich nooit eerder plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat lukte hem wel op de Australian Open (2021) en Roland Garros (2015 en 2019).

Wickmayer en Minnen in actie in tweede ronde

Eerder op de dag verloor Gauthier Onclin (ATP 214) in de tweede kwalificatieronde voor Wimbledon in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitser Maximilian Marterer (ATP 169). Raphaël Collignon (ATP 212) neemt het op tegen de Italiaan Mattia Bellucci (ATP 160). Bij de vrouwen komen Yanina Wickmayer (WTA 111), tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 161), en Greet Minnen (WTA 121), tegen de Amerikaanse Robin Montgomery (WTA 147), in actie in de tweede kwalificatieronde. (blg)