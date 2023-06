Wouter Decock jaagt op zevende BK-titel 100 km, uitkijken naar lokaal talent op Memorial Van Doorne

Houtland beleeft zondag een hoogdag. De Torhoutse atletiekclub pakt in het lokale Sportstadion Benny Vansteelant uit met de Memorial Van Doorne en in het nabijgelegen Veldegem met het BK 100 kilometer ultralopen.

Houtland staat vooral borg voor het officiële karakter van dit BK, dat in 2014 verhuisde van de Nacht van Vlaanderen in Torhout naar het Limburgse Maasmechelen. De massale belangstelling viel daarmee weg. Wouter Decock maakte het mee. De 39-jarige Brugse docent verpleegkunde won het BK 100 km in 2014 in Maasmechelen (6u54’41”), het Nederlandse Winschoten (2015, 6u41’27”), het Franse Steenwerck (2016, 6u33’52”), Aalter (2017, 6u48’24”), Zwevezele (2018, 6u49’06”) en Torhout (2021, 7u06’41”), dat uitpakte met een corona-editie. De hype lijkt nog steeds niet terug: zo meldden zich voor zondag slechts 29 ultralopers aan voor het open BK 100 km, van wie amper vijf aangesloten bij een West-Vlaamse club. Wel vinden in Veldegem nog vier wedstrijden plaats over kortere afstanden. Wouter Decock start weer als titelfavoriet van het BK. Hij maakte dat twee weken geleden hard met een vijfde plaats in de snikhete Nachtmarathon met 2u39’27”.

Maité Beernaert voor eigen volk

Over naar de Memorial Niels Van Doorne dan. Regionale atletiekmeetings teren op eigen volk. Een beperkte opkomst, dus. Maar Houtland maakt zondag bij zijn Memorial Niels Van Doorne in Torhout veel goed met een grote kwalitatieve inbreng. Zo komt de lokale Maité Beernaert, die dit seizoen het provinciale record verspringen op 6m26 bracht en afgelopen zondag bij de Europacup in Polen voor ons land scoorde met 6m10. 16-jarige clubgenote Laura Ooghe, Vlaams kampioene met 6m16, treedt ook aan. Een duel tussen de twee blijft echter uit, want er is voor de scholieren een afzonderlijke wedstrijd voorzien.

Ook de 800 m mag er zijn: met Aurèle Vandeputte (1’46”50), Timon Inghelbrecht (1’48’90) en Molenlander Mattis Tanghe (1’49”60) komt het West-Vlaamse trio, dat dit seizoen onder 1’50”00 dook er aan de start.

Snelste West-Vlaamse

Libelia Vincke neemt het bij de 100 m op tegen Maité Beernaert en Lore Louagie. Dit Houtland-trio en Laura Ooghe zetten dit seizoen over 4 x 100 m met 47”12 de snelste West-Vlaamse chrono neer. De 20-jarige Handzaamse Libelia Vincke mag zich dit jaar bij de 100 m met 12”10 en de 200 m met 24”61 de snelste West-Vlaamse clubatlete noemen. “Ik wil na 12”01 vorig jaar onder twaalf seconden duiken. Ik train er zes keer per week voor, maar kwam dit seizoen te traag op gang. Bij het BK kan het niet. Ik trek eind juli op vakantie naar het Zweedse Stockholm. Tijd op overschot heb ik niet, want er is ook nog mijn studie sport en bewegingsleer in Brugge.”

Er is zaterdag de Flanders Cup in Lier met Julie Voet (1.500 m), Manon De Marez (400 m). Emile Verdonck (hoog), Giebe Algoet (hoog) en Tibaut Vandelannoote, die na een blessureperiode met de 800 m toe is aan een eerste seizoensoptreden. Hij was vorig jaar de tweede West-Vlaming met 1’48”22.