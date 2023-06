De eindmeet is in zicht voor Bilzenaar Hein die van Milaan naar Genk fietst

Al twaalf dagen brengt Hein zijn dagen grotendeels door op de fiets, maar nu komt de finish van zijn ‘Giro de Louis’ stilaan in zicht. Vrijdag zullen Hein en Valérie na een tocht van twee weken aankomen in het stadion van KRC Genk. Intussen werd de pijn van de zware rit verzacht door een bezoekje van kinderen Louis-Henri en Marie-Julie.

Wil jij Hein en Valérie vrijdag aanmoedigen bij hun aankomst in het stadion van KRC Genk? Of wil jij misschien de laatste kilometers meefietsen om hen te steunen? Dat kan! Afspraak om 13.30 uur in Kattevennen in Genk voor wie mee wil fietsen. De aankomst in het stadion is voorzien rond 15 uur.

Bovendien is de Giro de Louis meer dan een gewone fietstocht, want je kan er ook het goede doel mee steunen. Hein fietst immers ten voordele van vzw De RegenbOog. Meer informatie over hoe je het project kan steunen vind je op de Facebookpagina van ‘Giro de Louis’ of op de website van De RegenbOog.

(kp)