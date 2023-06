KRC Genk neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen de Zwitserse vicekampioen Servette Genève. De exacte speeldata voor die dubbele confrontatie zijn intussen bekend. De heenwedstrijd in Genève vindt plaats op dinsdag 25 juli om 20.30 uur, de terugwedstrijd in de Cegeka Arena wordt op woensdag 2 augustus om 19 uur gespeeld.