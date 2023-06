Motorcrosser krijgt 1 jaar cel omdat hij op inspecteurs probeert in te rijden tijdens controle

Een 63-jarige motorcrosser uit Maaseik krijgt een jaar cel omdat hij met zijn crossmotor op inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos probeerde in te rijden. Hij werd, samen met drie kameraden, ook veroordeeld voor het wildcrossen.

Op 19 december 2020 reed de 63-jarige man uit Maaseik met zijn crossmotor samen met drie kameraden rond in het natuurgebied op de Vossenberg in Dilsen-Stokkem. Omdat ze daar illegaal in de natuur rondcrossten, gingen enkele inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos ter plaatse om een controle uit te voeren.

De inspecteurs stelden een fuik op om de motorrijders samen te drijven en tot stilstand te brengen. Toen de vier crossers in de val trapten, liep het uit de hand. De zestiger negeerde verschillende stoptekens en fluitsignalen en probeerde alsnog te ontkomen door meer gas te geven. “Toen hij een van de inspecteurs naderde, negeerde hij opnieuw een stopteken en reed hij met zijn motorfiets in de richting van de agent, die nog net op tijd kon wegspringen”, staat in het vonnis te lezen.

Daar bleef het echter niet bij. Ook een tweede inspecteur werd geviseerd. “De beklaagde draaide zich om en reed verder in de richting van de tweede inspecteur. Hij negeerde opnieuw een stopteken en reed rakelings naast de inspecteur af.” Ook hij moest opzij springen en kwam achter de crossmotor ten val toen hij nog probeerde het spatbord van de motorfiets vast te grijpen. De inspecteurs moesten tot slot pepperspray gebruiken om de man te stoppen.

Chaos

De Maaseikenaar krijgt voor de aanval met zijn motor op de inspecteurs een celstraf van een jaar en een geldboete van 1.600 euro. “Ordehandhavers zijn een waardevolle en absoluut noodzakelijke schakel in de maatschappij. Zonder hen zou een samenleving al snel in chaos verzanden”, stelde de Tongerse rechter in het vonnis. “Wildcrossers trekken diepe sporen, vernielen vegetatie en verstoren de biotopen van allerhande fauna. Zij stoten uitlaatgassen uit en veroorzaken geluidshinder op locaties waar zij zich niet mogen begeven.”

Voor het wildcrossen krijgt de zestiger een bijkomende straf van drie maanden en een geldboete van 4.000 euro. Zijn drie kameraden werden veroordeeld tot geldboetes van 2.000 euro, deels met uitstel voor het wildcrossen.