18 koeien beslissen om pootje te baden in IJzer maar hadden niet nagedacht over hoe ze er weer uit zouden geraken

De brandweer van Diksmuide stond woensdagochtend voor een heuse klus aan de IJzer in Sint-Jacobs-Kapelle bij Diksmuide. Een meute van liefst 18 koeien vond het tijd om even te gaan pootjebaden in het water, maar raakte er op eigen kracht niet uit. Er werd uiteindelijk een talud gegraven met een graafmachine om de koeien naar boven te drijven. Opvallend: een jaar geleden rond hetzelfde tijdstip deden de koeien hun kunstje al eens voor.

Het was een passant die aan de IJzerdijk in Sint-Jacobs-Kapelle voorbijreed die de hele meute koeien in het water zag zitten. De afspanning van de weide naast het water bleek gebroken, waardoor de bende koeien een voor een het water in ging. Daar bleven ze aan de rand van de oever staan, tot de buik in het water. Brandweer en politie spoedden zich ter plaatse . Zij wisten meteen waar ze moesten zijn, aangezien de koeien vorig jaar op die plaats al eens in het water belandden. (lees verder onder de foto)

De koeien in het water. — © FVL

Banden rond buik

Het gaat om een weide aan de overkant van de IJzer ter hoogte van het water ter hoogte van de Sint-Jacobsstraat. De brandweer en politie reden de weide in, zo dicht mogelijk bij de koeien. Die hadden evenwel weinig zin om zelf uit het water te komen. (Lees verder onder de foto)

18 koeien kozen het water van de IJzer uit om af te koelen. — © FVL

“Daarom werd versterking opgeroepen van het speciale dierenreddingsteam (DRT) van de zone”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er werd ook een motorboot van de brandweer ter plaatse gelaten zodat brandweermannen in waadpakken dichter bij de dieren konden. Daarna werd ook een brandweervoertuig met haakarm ter plaatse geroepen om de dieren te redden. Een klus die heel wat tijd in beslag neemt. Een dierenarts kwam niet ter plaatse, want de dieren bleven allemaal rustig.”

Uiteindelijk werd ook een graafmachine ter plaatse gestuurd die een talud kon uitgraven zodat de koeien naar boven konden worden gedreven. Eenmaal de ene koe naar boven stapte volgde de rest van de kudde gedwee. (lees verder onder de foto’s)

Er werd een talud uitgegraven zodat de koeien naar boven konden worden gedreven. — © FVL

De brandweer moest het water ingaan om de koeien te kunnen bevrijden. — © FVL

De brandweer moest het water ingaan om de koeien te kunnen bevrijden. — © FVL

Niet eerste keer

Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat de meute koeien besluit om rond deze periode pootje te baden op die plaats in de IJzer. Op 5 juli vorig jaar braken ook al zeven koeien van dezelfde kudde uit hun weide om het sop te kiezen. Toen moest de brandweer even zoeken om tot bij de dieren te raken, via een jaagpad achteraan het industriegebied. Toen ging het om zeven koeien en die werkten veel beter mee dan vandaag. Bij het zien van de brandweer kropen drie koeien vanzelf uit het water. De anderen hadden wat extra stimulans nodig en een koe zat toen wat vast in het struikgewas. Een jaar later blijken de koeien minder onder de indruk te zijn van de brandweer.