Gezinnen geven kinderopvang gemiddeld een score van acht op tien

In totaal namen 1.075 mensen die in Vlaanderen wonen deel aan de bevraging van Gezinsbond. Het zijn allemaal ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. Zeventien procent van hen heeft kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Van de ondervraagde ouders met kinderen jonger dan 2,5 jaar, maakt 89 procent gebruik van de kinderopvang. Gemiddeld geven ze de opvang een acht op tien. Ze zijn dus tevreden over de opvang van hun baby of kleuter. Een op de tien gezinnen met één of meer baby’s of peuters is ontevreden. Zij geven een score van minder dan zeven op tien.

“We weten dat gezinnen de kwaliteit van de opvang niet goed kunnen inschatten en soms hoger beoordelen omdat ze vaak al blij zijn dat ze een opvangplaats hebben”, nuanceert Gezinsbond de cijfers.

Gezinsbond wijst erop dat kinderopvang goed moet zijn voor elk kind, en ook voor de kindbegeleiders. Daarom pleit de vereniging voor een “ambitieus en becijferd toekomstplan met doelstellingen op korte en lange termijn”. Zo moet de begeleider-kindratio naar beneden: naar vijf kinderen per begeleider en vier als er baby’s bij zijn. Daarnaast moeten de groepen kleiner worden, moeten er betere opleidingsvereisten zijn voor de kinderbegeleiders, moeten zij ook kindervrije uren hebben voor bijscholing en overleg en moeten ze beter verdienen, klinkt het.

De bevraging was een nulmeting. In september volgt een nieuwe meting, waarbij Gezinsbond dieper ingaat op buitenschoolse en naschoolse opvang.