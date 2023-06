Zeven gezinsleden sterven bij woningbrand in Havana

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek is de brand ‘s ochtends ontstaan bij elektrische bromfietsen die in de gezinswoning stonden. Dat schrijft nieuwssite Cubadebate. “Alles lijkt erop te wijzen dat de brand is begonnen met de explosie van voertuigen in de hal”, klinkt het. Zeker drie brandweerwagens werden uitgestuurd naar de brand.

Vanwege regelmatige benzinetekorten schaffen inwoners van de Cubaanse hoofdstad zich steeds vaker elektrische voertuigen aan. De pers bericht geregeld over branden als gevolg van ontplofte accu’s. Meestal zijn de gevolgen daarvan niet ernstig.