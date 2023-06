“Hij slaat slachtoffers altijd een gebroken neus”: Tongenaar voor rechter na geweld tijdens uitgaan

De tweede feiten vonden plaats in januari 2023, aan dancing Mac Queen in Borgloon. — © Sven Dillen

De 21-jarige Tongenaar heeft volgens zijn raadsman een bijzonder kort lontje. “Vooral als hij gedronken heeft”, zo klonk het. En dat weerspiegelde zich vooral in de feiten die zich afspeelden tijdens het uitgaan. De eerste keer sloeg de jongeman letterlijk toe op 26 mei 2022.

De twintiger was met een groepje vrienden kabaal aan het maken in de straten van Tongeren. Het slachtoffer zag hoe de jongeman met een verkeersbord in de richting van geparkeerde auto’s zwaaide en wees hem erop dat hij voorzichtig moest zijn. Door zijn opmerking werd de man in elkaar geslagen.

“Je kan niet op iedereen beginnen timmeren. Ik denk dat hij in begeleiding moet gaan. Er lopen veel mensen met messen op straat rond, als die allemaal zo snel uithalen zijn we veel verder van huis”, zo sprak het slachtoffer, die met een hersenschudding en een gebroken neus achterbleef na de aanval. Zijn raadsman omschreef de beklaagde als een ‘dronken woesteling’ en vraagt een provisioneel bedrag van een euro.

Gevaar voor samenleving

De tweede feiten vonden plaats in januari 2023, aan dancing Mac Queen in Borgloon. Ook daar sloeg hij een feestvierder een gebroken neus. De twintiger gaf toe dat hij alcohol- en drugsproblemen heeft en zichzelf dan moeilijk onder controle kan houden. “Dit gaat allemaal over zinloos geweld. Hij is een gevaar voor de samenleving”, aldus de aanklager die een celstraf van vijftien maanden onder probatievoorwaarden eist.

Zijn raadsman vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden of een werkstraf. “Hij is een rustige jongen, tot hij begint te drinken. Hij is struis, waardoor één slag genoeg is om slachtoffers altijd een gebroken neus te slaan.”

Vonnis volgt op 24 augustus.