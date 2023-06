Xavier Luissint (SV Bredene) speelt laatste match tegen ‘zijn’ KV Oostende: “De mooiste periode uit mijn voetbalcarrière”

Bredene heet vrijdag veel beau monde welkom. De voetbalgemeente bij uitstek laat Jelle Bataille, Dennis van Wijk en Frederiek Vanderbiest de aftrap geven, terwijl talrijke coryfeeën en big stars van KV Oostende present tekenen. Een van die Oostendse gloriën trekt vrijdagavond nog één keer het truitje van SV Bredene aan. De altijd sympathieke Xavier Luissint voetbalde zelf immers acht seizoenen voor KVO. Als aanvoerder onder Vanderbiest pakte hij met de Kustboys in 2013 de titel in tweede klasse om naar eerste klasse te promoveren.

Tour de France

“In januari word ik er 40, stoppen op het mooiste ogenblik leek me ideaal. Dit wordt moment suprême”, lacht de speler die al een hele weg aflegde voor hij in 2008 aan de Belgische kust belandde. “Vanuit de Caraïben verhuisden mijn ouders naar Parijs, waar ik geboren ben in 1984. Na Vitry en het CFF de Paris trok ik naar Saint-Etienne. Met AS Valence promoveerden we van derde naar tweede klasse, maar de club ging failliet. Pauze voor een jaar, RC Epernay was de volgende halte in mijn kleine Tour de France”, vertelt de rechtsachter. (Lees verder onder de foto)

Xavier Luissint in het shirt van KV Oostende, dat hij aantrok in zo’n 200 officiële matchen. — © RUDY DECLERCK

“Het werd een bescheiden start tot mijn makelaar me introduceerde bij KV Oostende. Ik testte er twee weken, verlenging na verlenging volgde en als kapitein beleefde ik in 2012-2013 een geweldig seizoen, met de promotie naar eerste klasse als toetje. Zo’n 200 matchen speelde ik voor KVO, goed voor een twintigtal goals. Daarna volgden anderhalf jaar Cercle Brugge en een seizoen Vigor Hamme, tot ik in 2019 in Bredene begon te voetballen”, zegt de Oostendenaar.

“Uit de grond van mijn hart hoop ik dat KVO terugkeert naar het hoogste niveau. Ze zullen er álles voor doen, dat geef ik je op een blaadje” Xavier Luissint, ex-speler KV Oostende

“Mijn periode bij KV Oostende was veruit de mooiste van mijn carrière. We hingen als één blok aan mekaar. De beste coach met wie ik gewerkt heb? Voor mij blijft dat ongetwijfeld Fredje Vanderbiest, de sterkste trainer die ik ooit meemaakte. En de beste voetballers met wie ik speelde? Die vraag is nog moeilijker, maar ik pik er met plezier Franck Berrier en David Rozehnal uit.”

“Ik blijf supporter van KVO. Pas op, ik koester evenveel liefde voor SV Bredene, waar ik een enthousiaste thuishaven vond en uitbollen was er niet aan de orde onder T1 Bataille. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat KVO terugkeert naar het hoogste niveau. Dat verdienen ze. Met oorlogstrainers als Kurt Bataille en Michiel Jonckheere die de club, de regio en de spelers perfect kennen, is de kans reëel. Ze zullen er álles voor doen, dat geef ik je op een blaadje”, besloot Luissint.

Gesetteld aan zee

“Waar mijn toekomst ligt nu ik stop met voetballen? Geen flauw idee. In eerste instantie wil ik van een ongekende vrijheid profiteren, maar opportuniteiten laat ik niet links liggen. On verra bien. Ik behield de Franse nationaliteit, maar de ambitie om naar mijn vaderland terug te keren borrelt niet meteen op. Na vijftien jaar raak je immers gesetteld. Mijn zoontje voetbalt in Diksmuide, nog zo’n familieclub zonder franjes. Vandaag werk ik als service support engineer bij Zorarobotics, een bedrijf in Oostende. Eenvoudiger gezegd ben ik er verantwoordelijke naverkoop.”