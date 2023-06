In de Grootrootstraat in Neeroeteren heeft de politie woensdagmorgen om 3.50 uur een 42-jarige man ingerekend. Hij stond er te roepen en tieren. Het was niet de eerste keer dat de man voor overlast zorgde. De man bleek onder invloed en kon niet worden bedaard. Hij werd ter ontnuchtering naar de politiecel gebracht.