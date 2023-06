De ‘dupes’ van de maand: dé slipper van de zomer aan nog geen kwart van de prijs en een legendarische zonnebril voor geen geld

Altijd al gedroomd van een designer handtas of peperduur paar schoenen? Je bent niet alleen. Helaas geen rijkelijk gevulde bankrekening om al dat moois te kopen? Ook in dat geval vind je gelijkgestemde zielen. Maar omdat we er toch graag modieus bijlopen, zetten we elke maand de meest populaire dupes op een rijtje. Onder de noemer: modieus, maar dan zonder er een nier te voor moeten verkopen.