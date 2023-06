F1-icoon Max Verstappen en Japanse collega amuseren zich rot in monstertrucks: “Hopelijk kan ik aan het gaspedaal”

Max Verstappen en Yuki Tsunoda bereiden zich in een gigantische ijzermijn voor op de GP van Oostenrijk… maar niet in hun vertrouwde racebolides. Klaar voor de allereerste off-roadrace van de tweevoudige wereldkampioen F1 en zijn Japanse collega? Start your engines!

De vijfde op rij en zevende in totaal voor Max Verstappen in Oostenrijk? Laat ons eerlijk zijn: de kans is groot. Toch durfde Yuki Tsunoda van Scuderia AlphaTauri het aan de tweevoudige wereldkampioen uit te dagen voor een knotsgekke race. In de befaamde Erzberg-mijn in Oostenrijk - beter bekend als de Iron Giant op een steenworp van de Red Bull Ring waar de Austrian GP dit weekend doorgaat - ruilden de snelheidsduivels hun racebolides in voor twee uit de kluiten gewassen off-roadgevaartes: 3 meter hoog, 5 meter lang, meer dan 500 paardjes onder de motorkap en vier wielen van elk 700 kilogram.

Het speciaal aangelegde circuit bootste de lay-out van de Red Bull Ring na en had drie belangrijke secties: The Car Yard, The Swimming Pool en The Big Drift. Met een zinderende laatste sector haalde Max de pole binnen, drie seconden voor Yuki. Die had voor de start nog gezegd: “Hopelijk kan ik aan het gaspedaal”. In de race zelf schoot Yuki uit de startblokken, nam de leiding in bocht één en keek niet meer achterom. Max zijn truck had een ontstekingsfout en hij zag Yuki voor zich alleen maar kleiner worden.

“Ik heb nog nooit echt iets offroad gedaan. Ik heb in de rallyauto van mijn vader gereden, maar dat was meer op asfalt. Dit was echt leuk!”, aldus Verstappen.”

“Max had een geweldige ronde in de kwalificatie. Hij lag drie seconden voor. Ik dacht: oké, misschien moet ik meer gas geven. Ik had een goede start en gebruikte mijn momentum tot het einde. Helaas had Max een ontstekingsfout... Nou ja, eigenlijk heb ik een beetje water in zijn motor gedaan, maar niet verder vertellen”, lachte Tsunoda.