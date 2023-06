Gevangenen riskeren bijkomende straf omdat ze drugs, gsm en cash verbergen in cel

“Ik had drugs nodig voor als het me te veel werd“, vertelde de Genkenaar voor de Tongerse rechter. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Twee mannen, waaronder een Genkenaar (25), riskeren celstraffen van een jaar en 10 maanden omdat ze cannabis, 1.000 euro cash en een telefoon in hun bezit hadden tijdens hun verblijf in de gevangenis. “Er is meer drugs dan ooit.”

De mannen zaten begin 2022 samen in de gevangenis. Tijdens een controle in februari werd er bij hen zowel cannabis, een gsm-toestel als 1.000 euro cash gevonden. Een van de gevangenen werd ook betrapt met 27 gram hasj na het ongestoord bezoek, drugs die hij zelf op zak had. “Meestal wordt drugs binnengesmokkeld van buitenaf, maar jij nam het zelf mee. Vind je dat normaal?”, sprak de Tongerse rechter.

De Genkenaar gaf toe dat hij in de fout was. “Maar ik had drugs nodig voor als het me te veel werd. Je kan alleen maar fitnessen in de gevangenis om je gedachten te verzetten”, klonk het.

Cipiers

De Tongerse procureur tilde zwaar aan de feiten. “We moeten ons zorgen maken. 1 op 2 zit voor drugsfeiten in de cel. We moeten een duidelijk signaal geven dat drugs op alle mogelijke manieren moet geweerd worden.” Zij vraagt daarom bijkomende celstraffen van 1 jaar en 10 maanden en geldboetes van 8.000 euro.

De advocaten van de twee gevangenen vragen om geen bijkomende straf op te leggen. “De gevangenissen zitten al vol en de drugs komen vaak binnen door hulp van cipiers. Er is meer drugs dan ooit in de gevangenissen, maar als je niet gepakt wordt, wordt er niets van gezegd.”

Vonnis volgt op 24 augustus.