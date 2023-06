Nederlander krijgt zes maanden cel omdat hij niet in België mag komen: “Ik woon vijf meter van de grens af”

De beklaagde trok op 14 januari naar Knokke-Heist om iets te drinken bij een vriend. Achteraf legde hij bij een verkeerscontrole een positieve ademtest af. Bovendien stelde de politie vast dat de Nederlander een inreisverbod aan zijn laars lapte. “Hij weet dat hij hier niet mag zijn, maar hij blijft toch komen”, aldus procureur Frank Demeester. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden effectieve celstraf. Eerder kreeg de beklaagde al drie maanden cel voor identieke feiten.

Egidius S. kreeg van de Dienst Vreemdelingenzaken in 2018 een inreisverbod van tien jaar na twee zware veroordelingen voor drugsfeiten. Zo kreeg hij in Luik 6,5 jaar cel voor het opzetten van een xtc-lab. In 2015 zou hij bovendien producten geleverd hebben voor een drugslab in opbouw in Oostende. In totaal konden daar 96 miljoen xtc-pillen gemaakt worden. In dat dossier werd S. tot vijf jaar cel veroordeeld.

De verdediging hekelde de absurde situatie. Volgens meester Mathieu Langerock moet zijn cliënt bijvoorbeeld wel in België zijn om na een reeks verkeersinbreuken zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen. Ook Egidius S., die eigenlijk dus niet aanwezig mocht zijn, deed op de zitting uitgebreid een duit in het zakje. Hij legde uit dat zijn broers en zussen in België wonen en dat hij zelf panden verhuurt in Eeklo. “Ik woon vijf meter van de grens af. Hoe kan ik voor mijn werk met de trein naar Parijs zonder door België te passeren?”, foeterde de beklaagde. De rechter kon hem enkel de raad geven om de situatie te bespreken met de Dienst Vreemdelingenzaken.