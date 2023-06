‘The idol’ stopt al na vijf afleveringen, maar kritiek op “verontrustende” en “onnodige” seksscènes zou niet meespelen

De HBO-reeks ‘The idol’ houdt er na volgende week al mee op. Dat is sneller dan voorzien.

Aanvankelijk stonden er zes afleveringen op de planning, maar toch is de aflevering maandag – nummertje vijf – de laatste. In The idol speelt Lily-Rose Depp de rol van Jocelyn, een opkomende popster die haar status als succesvolste en meest sexy artiest opnieuw wil opeisen. Daarvoor wendt ze zich tot de hedendaagse sekteleider Tedros, gespeeld door Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, die het script meeschreef, samen met Reza Fahim en ‘Euphoria’-bedenker Sam Levinson.

De reeks lokte controverse uit, nog voor een minuut van te zien was, door veel onnodige seksscènes, sommige werden zelfs als ‘verontrustend’ bestempeld. Maar ook de recensies achteraf bleken allesbehalve mild te zijn. Toch zou die negatieve kritiek niet de reden zijn voor een kortere reeks. Een bron bij de productie wees daarvoor naar de overname van Levinson, toen regisseur Amy Seimetz vertrok. “Om de versie van Levinson te vertellen, waren er maar vijf afleveringen nodig”, klinkt het bij de Amerikaanse krant LA Times. De kans dat er een vervolg komt, lijkt klein. Al wil HBO dat nog niet gezegd hebben: “Een beslissing over een tweede seizoen is er nog niet genomen.”

Bij ons is de reeks te zien op Streamz.