Hanne (21) houdt springkastelenfestival om te kunnen bouwen in Nepal

Maaseik



Hanne Didden (21) beëindigde zopas haar derde jaar bachelor architectuur in Gent. Alvorens in oktober haar master te starten wil Hanne zich eerst nog inzetten voor het goede doel. De hele maand september zal ze met zeven andere Vlaamse jongeren met de Bouworde gaan bouwen in Nepal en wel in Fakhel, een plaats die in 2015 getroffen werd door een zware aardbeving. “Wij zullen gaan helpen met de bouw van een nieuw gezondheidscentrum”, zegt Hanne. “Om de nodige bouwmaterialen aan te kopen zullen we geld moeten inzamelen. Daarom organiseerde ik dit weekend een springkastelenfestival aan de Chirolokalen in Neeroeteren.” Het festival werd gesponsord door Wouter Kessels en bracht meer dan 700 euro op. (roma)