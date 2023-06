Europa verbetert bescherming werknemers tegen asbest

Het gebruik van asbest is in heel de Europese Unie verboden sinds 2005, maar toch is het nog in veel oude gebouwen aanwezig. Nu veel woningen gerenoveerd moeten worden om ze aan de nieuwste isolatie- en andere normen te laten voldoen, wil Europa de betrokken werknemers beter beschermen.

In het kader van een herziening van de asbestrichtlijn zal de blootstellingslimiet verlaagd worden van 100.000 asbestvezels per kubieke meter naar 10.000 vezels. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om die nieuwe norm af te dwingen.

Nieuwe apparatuur

Na zes jaar zullen ze ook het gebruik van nieuwe, fijngevoeliger meetapparatuur moeten implementeren. Ze zullen dan kunnen kiezen om ook fijnere asbestvezels op te sporen, waarbij de blootstellingslimiet op 10.000 vezels per kubieke meter blijft, of niet te zoeken naar fijnere vezels, maar dan zakt de limiet wel naar 2.000 vezels per kubieke meter.

Sara Matthieu (Groen) onderhandelde mee over de nieuwe wetgeving. “In de EU sterven jaarlijks 88.000 mensen aan kanker door blootstelling aan asbest op het werk, asbest is daarmee de grootste oorzaak van werkgerelateerde kankers”, zegt ze. “Dankzij ons harde werk worden werknemers veel beter beschermd tegen asbest. Dit is een overwinning voor asbestslachtoffers, slachtofferverenigingen, vakbonden en werknemers die het asbest moeten verwijderen.”

Flankerende maatregelen

Het akkoord bevat ook flankerende maatregelen, zoals decontaminatieprocedures en extra opleidingen voor werknemers. “Daarnaast, en dit is echt belangrijk voor de veiligheid van de brandweer en de hulpdiensten, kan de beslissing om alle informatie met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in gebouwen samen te brengen en consulteerbaar te maken, niet worden onderschat”, stipt Cindy Franssen (CD&V) aan.

Het is de bedoeling de asbestrichtlijn regelmatig verder te updaten, aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische vooruitgang.