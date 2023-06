Oshin Derieuw schrijft geschiedenis en mag als eerste Belgische boksster naar de Olympische Spelen

Oshin Derieuw heeft woensdag sportgeschiedenis geschreven door zich als eerste Belgische vrouw ooit in het boksen te plaatsen voor de Olympische Spelen. Op de Europese Spelen in Krakau knokte de 36-jarige West-Vlaamse zich naar de halve finale in de categorie tot 66 kilogram, goed voor een rechtstreeks ticket naar Parijs. De ontlading bij Derieuw in de ring was enorm.

Hoe schreef Derieuw geschiedenis?

Nooit eerder kon een Belgische vrouw zich in het boksen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Tot woensdag Oshin Derieuw in de kwartfinale van het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram op de Europese Spelen afrekende met de Française Emilie Sonvico. De 36-jarige West-Vlaamse haalde het na een felbevochten kamp nipt op punten (2-3) van de Franse pitbull. Maandag had Derieuw in haar debuutwedstrijd ook al de maat genomen van de Azerbeidzjaanse Shahla Allahverdiyeva. “Olympische kwalificatie zou de kers op mijn carrière zijn”, had Derieuw op voorhand gezegd. “Ik kan er het vrouwenboksen in België mee op de kaart zetten. Ik ben daar de ideale persoon voor, denk ik.”

Derieuw is één van de allereerste Belgische atleten die al zeker is van een plek op de Spelen in Parijs. Ze kan vanavond het gezelschap krijgen van een andere Belgische bokser: Vasile Usturoi. Hij moet in de klasse tot 57 kilogram voorbij de Deen Frederik Lundga Jensen. Het gevecht begint om 19u45. Usturoi kan de opvolger worden van Abdelkader Wahabi, die de Belgische kleuren verdedigde op de Spelen van Barcelona in 1992.

Wie is Oshin Derieuw?

Oshin Derieuw is één van de beste Belgische bokssters die ons land ooit heeft gekend. De 36-jarige West-Vlaamse kan een fraai palmares voorleggen in het profboksen. Ze won al haar negentien kampen (zeven KO’s) en verzamelde enkele grote internationale titels bij de superlichtgewichten. Zo werd ze wereldkampioene bij de boksbond WBF (2018) en IBO (2022). Begin februari pakte ze nog de WBA intercontinentale titel. In het amateurboksen, zoals het op de Spelen wordt beoefend, was Derieuw met zeven zeges en vijf nederlagen voor ze begon aan de Europese Spelen minder dominant, maar knokte ze zich wel verdiend naar de halve finales. Een enorme bevrijding nadat ze drie jaar geleden haar kans op kwalificatie voor de Spelen van Tokio in rook zag opgaan door een zware knieoperatie.

Om financieel rond te komen werkte Derieuw naast haar bokscarrière de voorbije vijf jaar als kabinetsmedewerkster bij burgemeester Francis Benoit (CD&V) in Kuurne. Sinds mei zette ze die job on hold om zich voltijds voor te bereiden op de Europese Spelen. Nu die olympische kwalificatie binnen is krijgt ze een topsportcontract van de Vlaamse Gemeenschap en kan ze zich helemaal focussen op de weg naar Parijs 2024. Ze wordt ook projectleider bij de Vlaamse boksliga om het damesboksen in een boost te geven. Derieuw is trouwens niet de enige olympiër in de familie. Ze is getrouwd met triatlete Charlotte Deldaele, dochter van olympische kajakkers Geert Deldaele en Inge Coeck (Seoul 1988).

Hoe komt het dat Derieuw pas de eerste Belgische boksster op de Spelen is?

Boksen maakt sinds 1904 deel uit van de Olympische Spelen, maar was tot 2008 een zuivere mannenaangelegenheid. Pas in Londen 2012 waren vrouwen voor het eerst welkom in de olympische boksring, maar enkel amateurs. Professionele bokssters zoals onze nationale sterkhouders Oshin Derieuw en Delfine Persoon mochten eindelijk ook meedoen in Tokio 2020. Een zware knieblessure (zie boven) verknalde de kansen van Derieuw. Delfine Persoon, de beste Belgische boksster ooit, zag haar laatste olympische kans in rook opgaan door corona. Eerst geraakte ze zelf besmet met het virus tijdens het Europese kwalificatietoernooi in Londen, nadien werd het wereldkwalificatietoernooi in Parijs afgelast door corona.

