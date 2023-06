Houten/Beringen

Om zijn plaats in de Vlaamse en vooral Nederlandse theater- en filmwereld te veroveren, studeerde Beringenaar Marijn Claes af met een Nederlands accent. “Dat was belangrijk om in het circuit te geraken. Heel veel Vlamingen proberen hier met een Hollands accent te spreken. Dat hoor je en het klopt niet. Dat gaat me niet overkomen.”