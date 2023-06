Shinji Okazaki verlengt zijn contract bij STVV met één seizoen

STVV heeft het contract van Shinji Okazaki met één seizoen verlengd. De 37-jarige Japanner wilde dolgraag aan boord blijven op Stayen, was bereid om financieel in te leveren en overtuigde de technische staf in een gesprek.

Het speelde al sinds vorige week, maar toen slopen er nog twijfels. Toch blijft Shinji Okazaki aan de slag bij STVV. De Japanner, die steeds basisspeler was onder Bernd Hollerbach, blijft ook onder Thorsten Fink een Kanarie. Vorig seizoen was Okazaki 30 keer basisspeler, scoorde hij onder meer een belangrijk doelpunt tegen Zulte Waregem en gaf hij een cruciale assist tegen KRC Genk. Maar bovenal loofde Hollerbach de eeuwige werkijver van de man die ooit met Leicester landskampioen werd in de Premier League.

“Het contract van Okazaki liep eerstdaags normaal gezien af. We willen onze jeugdige talenten echter graag omringen met ervaren spelers”, aldus sportief directeur Andre Pinto. “Okazaki is een voorbeeld en een gids voor onze jeugdige talenten. Bovendien was hij bereid om zijn salarisvoorwaarden aan te passen. Na een gesprek met de trainersstaf besloot de club om hem een nieuw contract aan te bieden.”

Ook OHL had interesse

Okazaki zelf wilde dolgraag in België aan de slag blijven omdat hij met zijn gezin in Tervuren genesteld is, dichtbij een internationale school voor zijn kinderen. Daarnaast voelde hij zich al langer verenigd met de identiteit van STVV: de mouwen opstropen en knokken voor elke bal. Net als vorig seizoen was Okazaki ook in gesprek met onder andere OHL, maar hij blijft dus een jaar langer eigendom van Sint-Truiden. Okazaki zal donderdag allicht al aansluiten. Hij heeft niet de administratieve problematiek zoals de andere Japanners, omdat zijn vorige overeenkomst nog loopt tot 30 juni.