Braziliaans voetbalicoon Marta (37) begint aan haar zesde en “laatste WK”

Marta wordt in Brazilië aanzien als de beste voetbalster aller tijden. Ook wereldwijd is haar aanzien groot. Ze werd in het verleden zes keer uitgeroepen tot Wereldvoetbalster van het Jaar.

De 37-jarige nummer tien van de Seleçao ligt momenteel onder contract bij het Amerikaanse Orlando Pride. Daar kwam ze recent pas terug na een zware blessure aan de rechterknie, die haar bijna een jaar van het veld hield.

“Het wordt zeker mijn laatste WK”, verklaarde Marta, die alleen recordhouder is van het aantal doelpunten op een WK (17). De mannelijke recordhouder, de Duitser Miroslav Klose, telt zestien goals. “Het is logisch dat ik niet meer dezelfde Marta ben als twintig jaar geleden, maar fysiek ben ik goed en mentaal nog beter”, legde de sterspeelster uit. Marta moet een jong Braziliaans team naar succes proberen te loodsen. Na het vorige WK, in 2019 in Frankrijk, werd voor verjonging gekozen. Liefst elf van de 23 Braziliaanse WK-gangers vieren bij deze editie hun WK-debuut.

Brazilië opent in groep F tegen Frankrijk, Jamaica en Panama.