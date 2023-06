Zestiger uit Scherpenheuvel-Zichem die jarenlang elektriciteits-, gas- en watermeters terugdraaide in de cel

Het Leuvense gerecht heeft een 64-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem aangehouden die zich jarenlang zou specialiseren in het aftakken en terugdraaien van elektriciteits-, gas- en watermeters; Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket.

De zestiger kwam eind december 2022 op de radar van de Leuvense federale gerechtelijke politie (FGP), waarna een opsporingsonderzoek werd gestart. Na een aantal onderzoeksdaden, onder meer een bankonderzoek, opende het Leuvense parket een gerechtelijk onderzoek voor diefstal, vervalsing van zegels, gebruik van valse zegels en witwas in het kader van een vereniging.

“Telefonieonderzoek leverde ernstige aanwijzingen op dat de verdachte tegen betaling zijn diensten zou leveren aan horeca en lokale middenstand, alsook aan particulieren”, zo meldt het parket. “Verder zouden de diensten ook worden aangeboden bij cannabisplantages. De criminele vermogensvoordelen zouden onder andere gebruikt worden voor de aankoop van paarden, juwelen, luxegoederen en vastgoed in Tenerife.”

Ook de 63-jarige echtgenote en 41-jarige dochter van de verdachte kwamen mee in het vizier, zij zouden meegeholpen hebben om de illegale vermogensvoordelen wit te wassen. Een 69-jarige vriend van de familie werd dan weer ingeschakeld als chauffeur.

Inspectie Fluvius

“Op 30, 31 mei en 2 juni 2023 vonden gecoördineerde tussenkomsten plaats waarbij de nodige technische vaststellingen aan de meters op de diverse locaties werden gedaan in nauwe samenwerking met de nutsmaatschappijen en de dienst energie-inspectie van Fluvius”, gaat het parket verder. “Tijdens deze actiedagen werden huiszoekingen verricht op 14 locaties in België en één in het Spaanse Tenerife.”

Daarbij namen speurders in België circa 90.000 euro cash inbeslag, een partij juwelen en edelstenen, verzegelmateriaal voor digitale elektriciteitsmeters, twee paarden en twee voertuigen, terwijl in Tenerife een rekening werd geblokkeerd en beslag gelegd op een appartement. De vier verdachten uit Scherpenheuvel-Zichem werden ook gearresteerd.

“De hoofdverdachte werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, en de raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis al tweemaal verlengd”, aldus nog het parket. “De 69-jarige man werd na zijn verhoor terug in vrijheid gesteld en de twee andere verdachten werden door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.”