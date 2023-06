Misnoegde NBA-ster van 38 miljoen haalt uit naar… eigen fans: “Ze zouden me nog verkopen voor een koekje”

Je naam regelmatig horen in transfergeruchten, het is niet altijd leuk. Vraag dat maar aan NBA-speler Tobias Harris.

De 30-jarige Amerikaan wordt zowat elke transferperiode genoemd als potentiële vertrekker bij Philadelphia, om vervolgens te blijven bij de club waarvoor hij in 2018 tekende. Nu de ambitieuze Sixers er alweer vroegtijdig uitgingen in de play-offs is het opnieuw van dat. Er waren zelfs gesprekken met Cleveland en Phoenix, maar tot een ‘trade’ kwam het niet.

Tot frustratie van heel wat fans blijkbaar. Die zien Harris niet als een slechte speler (hij was op efficiënte wijze goed voor gemiddeld 15 punten en 6 rebounds), maar vooral zijn gigantische salaris steekt hen tegen. Harris verdiende vorig seizoen namelijk bijna 38 miljoen dollar (35 miljoen euro). In de play-offs liep het de voorbije jaren ook minder goed met de Amerikaan qua statistieken.

Die kritiek schoot Harris in het verkeerde keelgat en dus zette hij zijn eigen fans op hun plek. “Die Sixers-supporters zouden me nog willen verkopen voor een koekje”, zei hij in een interview met NBC Sports Philadelphia. “Maar op het einde van de dag moeten ze zich realiseren dat ze nooit een speler van mijn lengte gaan terugkrijgen die 40 procent van z’n driepunters raakt, de beste speler van de tegenstander afstopt, kan schieten, onder de ring kan spelen, kan dribbelen en meer dan 70 wedstrijden per seizoen speelt.”

Harris kreeg op sociale media ook steun van verschillende analisten: