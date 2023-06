Nederlandse frietbakkers ontsnappen aan de dood bij raketaanval in Oekraïne: “Mensen zaten onder het bloed”

Oekraïne

Twee Nederlanders die met een frietkar door Oekraïne trekken, zijn dinsdagavond geraakt door een raketaanval op een pizzarestaurant in Kramatorsk. Ze doen dinsdagavond telefonisch vanuit een hotel geschrokken en met de nodige schrammen hun verhaal na de inslag. Zeker acht andere gasten kwamen om, meer dan vijftig mensen raakten gewond. Onder de doden zijn drie kinderen. "Het was een grote chaos, mensen zaten onder het bloed. Deze oorlog is zo zinloos.”