Zo bereid je je autovakantie tot in de puntjes voor

Laat je auto nakijken

Geen overbodige luxe: laat je auto nog even nakijken voor je reis. Zijn je remmen, accu, oliepeil en koeling in orde? Zo vertrek je met een gerust hart en een voertuig in topconditie. Zorg er natuurlijk voor dat je ook alle papieren van je wagen bij hebt, een reservesleutel en de gegevens van de pechhulpdienst.

Val niet zonder stroom

Niets zo vervelend als onderweg in panne vallen, en dan ook nog een lege telefoon te hebben. Vertrek dus nooit zonder een opgeladen powerbank. Of beter nog: deze 3-in-1 jumpstarter waarmee je elk voertuig opnieuw kunt starten, je apparaten kunt opladen en kunt bijlichten in geval van een noodsituatie in het donker. En mocht je volledig afgesneden zijn van het internet zit er ook nog eens een kompas in. Kortom: dit apparaat zorgt voor de ultieme gemoedsrust tijdens een verre trip.

Vertrek nooit zonder eten en drinken

We zijn gewend dat we overal onderweg eten en drinken kunnen kopen, maar stel dat je in de file staat met heet weer of je rijdt in niemandsland, dan zal je blij zijn met een noodvoorraad hapjes en drankjes. Enkele flessen bevroren water in een koelbox houden alles fris, en deze kan je nog opdrinken als ze ontdooien.

Entertain je kroost

Een autovakantie met kinderen brengt extra uitdagingen met zich mee. Bereid je goed voor en pak voldoende speelgoed in waarmee ze veilig en gemakkelijk in de auto kunnen spelen, en snacks en fruit om ze zoet te houden. Als je even een tussenstop inlast, kies dan een parking met een speeltuin en laat ze eens goed ravotten. Zorg voor kussentjes en dekentjes in de auto, met een beetje geluk doen ze nadien een dutje en kunnen jullie rustig verder rijden. Ook een tablet met een kinderfilm of spelletje kan voldoende afleiding bieden van de onvermijdelijke “zijn we er bijna”-vraag.

Handige autogadgets

Naast een powerbank zijn er nog enkele gadgets op de markt die je autoreis een stuk aangenamer maken. Zo kan je met een smartphonehouder je telefoon handsfree en als gps gebruiken, en met een dashcam maak je automatisch scherpe beelden van wat er op de weg gebeurt. Met een autolader kan je dan weer drie toestellen tegelijk opladen. Onmisbaar met pubers in de wagen! Met een compacte en draadloze luchtcompressor pomp je onderweg alle soorten banden en sportballen op. Heb je fietsen mee op vakantie, dan is dit gadget sowieso handig om mee te nemen, maar ook je autobanden hou je ermee in de juiste conditie.

Zorg voor deze items in de kofferbak

Leg standaard een paraplu in de wagen, voor mocht je bij pech uit het voertuig moeten met felle zon of regen. Ook een rol toiletpapier komt altijd wel eens van pas. Werp even een blik in de EHBO-koffer van je auto of deze nog up-to-date is. Je weet maar nooit. Ook handig om in te pakken: pilletjes tegen wagenziekte! Check ook even of je in het land waar je doorreist extra items verplicht mee moet nemen in je voertuig, zoals een gevarendriehoek of reflectievest.