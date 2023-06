Een 36-jarige bestuurder uit Tongeren moet voor de politierechter komen nadat hij woensdagochtend in de Tongersestraat in Bilzen meerdere pv’s kreeg. De politie controleerde de bestuurder met vlotte rijstijl aan de McDrive. De man bleek 1,5 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij weigerde de speekseltest voor drugs. In zijn auto lagen drugs en ook attributen voor het gebruik ervan.