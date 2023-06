Yira Sor traint opnieuw mee bij KRC Genk, zomeraanwinst Alieu Fadera sluit donderdag aan

Bij KRC Genk stond woensdagochtend de tweede open training van het nieuwe seizoen op het programma. Wouter Vrancken verwelkomde 24 spelers. In vergelijking met dinsdag was ook Yira Sor er opnieuw bij, Aziz Ouattara ontbrak nog steeds. Intussen werd ook duidelijk dat zomeraanwinst Alieu Fadera donderdag al aansluit bij zijn nieuwe ploegmaats.

Wouter Vrancken legde zijn troepen woensdag tijdens een twee uur durende training vooral wedstrijdvormen voor. Yira Sor was opnieuw van de partij. De Nigeriaanse winger ontbrak dinsdag op de eerste training nog met rugpijn, maar bleek voldoende hersteld. De zieke Aziz Ouattara bleef wel nog binnen.

Wie ook terug in Genk is, is Carlos Cuesta. Met de Colombiaanse verdediger worden na zijn aanslepende enkelblessure van vorig seizoen nog geen risico’s genomen. Hij werkte woensdag individueel en kwam even een kijkje nemen bij zijn ploegmaats op de Jos Vaessen Talent Academy.

Intussen werd ook duidelijk dat kersverse aanwinst Alieu Fadera donderdag al aansluit op training en niet pas op maandag 3 juli.