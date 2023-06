Genk

Zijn gewone werk is kinderen genezen. In het Zorgcentrum na Seksueel Geweld is het jongens en meisjes opvangen die slachtoffer zijn van ongewenste aanrakingen, aanranding tot verkrachting toe. “Het zijn heftige dossiers. Maar als ik zie hoe goed ze hier opgevangen worden, stemt me dat hoopvol voor die kinderen”, zegt pediater Wim Arts (50).