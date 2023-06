Wie was Nahel, de 17-jarige jongen die in de Parijs voorstad werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole?

De 17-jarige Franse Nahel werd dinsdagochtend in Nanterre door een politieagent doodgeschoten nadat hij weigerde te stoppen voor een verkeerscontrole. Zijn dood zorgt voor veel ophef bij onze zuiderburen. Wie was de jongeman?

De politie wilde dat hij met zijn gehuurde, gele Mercedes stopte voor een verkeerscontrole, maar de 17-jarige Nahel, soms ook Naël genoemd, reed door. Dat koste hem uiteindelijk zijn leven, want een politieagent loste een schot en trof hem in zijn borstkas. Niet veel later overleed hij aan zijn verwondingen.

“Ze hebben mijn baby van me afgenomen”, is te horen in een video, gemaakt door activisten tegen politiegeweld. Het is de mama van Nahel die geëmotioneerd vertelt over haar zoon. Zij voedde hem als alleenstaande op in de wijk Vieux-Pont. “Ik heb een 17-jarig kind verloren. Hij was nog een kind, hij had zijn moeder nodig”, zegt ze. “Mijn zoon werd neergeschoten. Ik had er maar één, het was mijn leven. Vanmorgen zei hij tegen me ‘Mam, ik hou van je’, ik zei tegen hem ‘pas goed op jezelf’.”

Het dodelijke incident zorgt voor veel ophef in Frankrijk. In de Parijse voorstad was het de hele nacht onrustig en moesten meer dan twintig mensen opgepakt worden. Zowat overal werd straatmeubilair in brand gestoken en waren er rellen.

De verontwaardiging is groot. Ook bij Jeff Puech. Hij leerde de jongen kennen bij de vereniging Ovale Citoyen. “De jongeren met wie we werken hebben de school in meer of mindere mate verlaten, maar ze willen hun leven in eigen hand nemen”, legt de man uit aan Le Parisien. “Hij was iemand die zich sociaal en professioneel wilde integreren, geen jongen die zijn brood verdiende met dealen of zich bezighield met kleine criminaliteit.” De vereniging begeleidt jongeren uit achterstandswijken naar een professionele context door middel van academische en praktische workshops.

Daarnaast speelde de jongen al drie jaar rugby bij Pirates de Nanterre. “Nahel was een lokale jongen die erbij wilde horen: hij moest weten wat hij moest doen en hij gebruikte rugby om dat te doen. We zien de sociale rol die sport in deze situatie kan spelen”, zegt Puech.

