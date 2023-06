EUROPESE SPELEN. Julien Carraggi wint ook derde wedstrijd en is groepswinnaar

Badmintonner Julien Carraggi (BWF 71) heeft woensdag in zijn derde en laatste groepsduel op de Europese Spelen in Polen met 2-0 (21-18 en 21-17) de maat genomen van de Tsjech Jan Louda (BWF 55). Beide spelers waren al zeker van hun stek in de achtste finales en speelden om de groepswinst.