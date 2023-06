Pussycat Doll Nicole Scherzinger gaat trouwen

Scherzingers romantische leven liep niet altijd van een leien dakje. Hoewel het intussen al van 2015 geleden is dat de twee voor het laatst samen gezien werden, bleef Scherzinger op romantisch vlak lang verbonden met Formule 1-ster Lewis Hamilton. De twee hadden een knipperlichtrelatie van maar liefst 8 jaar, die veelvuldig in de pers besproken werd. Sindsdien was ze nog enige tijd samen met de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov, maar die relatie was geen lang leven beschoren.

Scherzinger en Evans leerden elkaar kennen in 2019, toen zij jureerde in een sterreneditie van X Factor. Van het één kwam het ander en de twee bevestigden hun relatie in 2020. In een interview met The Sun liet Evans al weten dat hij met Scherzinger “het grote lot” had gewonnen en vrienden bevestigden dat de twee ongetwijfeld ooit zouden trouwen.

Fast forward naar 27 juni, wanneer Nicole in een Instagrampost laat weten dat ze ja heeft gezegd. Aangezien het koppel de afgelopen tijd in Hawaii vertoefde en de foto op het strand werd gemaakt, lijkt het erop dat Evans op het eiland op z’n knie ging. Bonuspunten voor Scherzinger en Evans, want ze wisten er ook nog eens voor te zorgen dat hun aanzoek-outfits matchten.