GEMEENTERAAD. Lommelse oppositie kritisch voor financieel beleid: “Oppassen dat volgende legislatuur rekening niet voorgeschoteld krijgt”

Lommel

Financiën: Schepen voor Financiën Johan Bosmans (N-VA) presenteerde de afgesloten rekeningen voor 2022 van OCMW en stad. “Samenvattend kunnen we stellen dat we een goede schuldafbouw realiseren van 7 miljoen euro en we beschikken over een beschikbaar resultaat van iets meer dan 30 miljoen euro. Het spaarvarken dat we van onze voorgangers kregen, is dus nog altijd goed gevuld, ondanks de recente crisissen.” Oppositieraadslid én voorganger Rita Phlippo (Samen Vooruit) sprak haar vrees uit dat de volgende legislatuur de rekening zal krijgen. “Er is een afbouw van de schuldenlast, maar twee derde van de investeringen werd ook verschoven. Onze stad is financieel gezond, voorlopig tenminste. Er is echter een nieuwe personeelsorganisatie bezig met veel meer hoogopgeleide krachten. Deze terugkerende kosten zullen we pas zien vanaf 2024. We vernamen trouwens dat de raming voor het jongerencentrum 40% hoger uitvalt, en dat zal geen alleenstaand geval zijn.” Schepen Bosmans reageerde dat de stad nu eenmaal deelt in de klappen die overal vallen. “Gezien die situatie staan we er nog goed voor, en zijn we bereid om te investeren in het performanter maken van onze organisatie.”

Wonen: Schepen voor Ruimtelijke ordening Joris Mertens (cd&v) legde de ‘Dichtheidsvisie Wonen’ voor, een beleidsdocument dat als belangrijke leidraad zal worden gebruikt voor de uitbouw van het toekomstige woningaanbod in Lommel. “Een gecontroleerde groei op de juiste locaties om de ruimtelijke kwaliteit te vrijwaren. Dit doen we door een viertal zones af te bakenen waar we meer of minder dichtheid beogen”, luidde de ambitie. Oppositieraadslid Rina Ven (Samen Vooruit) hekelde het gebrek aan participatie. “Dit werd nooit voorgelegd aan de gemeenteraad of bevolking. En worden eigenaars die plots niet meer kunnen bouwen, gecompenseerd?” Schepen Mertens stelde duidelijk dat nergens bouwrechten worden afgenomen. “Het heeft geen juridische noch financiële implicaties. Het is een globaal onderbouwd document op basis van data. In Lommel liggen 7.000 bouwkavels tegenover de behoefte aan 1.500 extra wooneenheden tegen 2050. En wat betreft het draagvlak: dit is een visie die werd opgesteld door specialisten en werd meermaals besproken in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening waar alle politieke fracties zijn vertegenwoordigd.”

Mobiliteit: Schepen voor Mobiliteit Sophie Loots (cd&v) overliep het voorlopige ontwerp van het Regionaal Mobiliteitsplan voor de vervoersregio Limburg. Ze lichtte nog eens enkele punten toe die Lommel als prioriteit wenst op te nemen. “Zoals het doortrekken van Spartacus-tracé tot in Lommel en een link met Eindhoven. Een degelijke uitbouw wat betreft openbaar vervoer van de oost-west as die minstens het Kristalpark, het centrum, het Nolimpark, Campus Noord en het ziekenhuis verbindt met de omgeving.” Kris Verduyckt (Samen Vooruit) klonk positief. “In het verleden hebben we onze vrees geuit dat we de boot zouden missen. Vandaag zien we tenminste dat een snelle verbinding met Lommel wordt bestudeerd. Laten we er alles aan doen om dit binnen te halen.” Walter Cremers (Samen Vooruit) verwachtte wel meer eigen visie rond parkings voor vrachtwagens. “Ik zie vooral heil in regionale vrachtwagenparkings. Onze kostbare industriegronden laat ik liever gebruiken voor bedrijvigheid”, stelde burgemeester Bob Nijs (cd&v). “Pelt voorziet in haar structuurplan een dergelijke parking die zich naast Nolimpark ook kan richten op het Kristalpark.”