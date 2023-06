GEMEENTERAAD. Tongeren verkoopt 38 lapjes landbouwgrond, N-VA foetert: “Twee kopen, één gratis”

Tongeren

Stad verkoopt 38 percelen landbouwgrond van het OCMW: De stad gaat nog eens 38 percelen landbouwgrond van het OCMW verkopen voor in totaal 2,2 miljoen. “Ze worden verkocht aan 5 euro per m². Op één na zijn ze allemaal verpacht. En de pachter heeft voorkooprecht. Het OCMW bezat 595 hectare en hiervan zijn 51 hectare verkocht. Dat is 8,5%. We kunnen dus nog jaren verder uitverkopen”, besloot schepen Johnny Vrancken. Raadslid Patrick Leenders kon er niet mee lachen. “Het enige dat ontbreekt, is ‘twee kopen en 1 gratis’. De pachters bepalen de prijs. We overwegen hoger beroep bij de provincie. Het kan onmogelijk dat de percelen allemaal dezelfde waarde hebben.” De schepen suste met: “Twee jaar geleden bedroeg de prijs 4,5 euro/m². Er zijn landbouwers die meer willen geven, maar de pachter heeft het laatste woord.”

Kruispunten fietssnelweg worden heringericht: Twee kruispunten van de fietssnelweg worden heringericht waardoor fietsers voorrang krijgen. In Nerem wordt het kruispunt op het Neremsplein aangepakt. Het speelpleintje wordt er verplaatst en afgeschermd met een hek. In Sluizen krijgt het verkeer op de Kaststraat beurtelings voorrang. “De infrastructuur wordt volledig aangepast. Alle mogelijke signalisatie wordt voorzien om het heel duidelijk te maken”, wist mobiliteitsschepen Patrick Jans (Tongeren.nu).

Jaarrekening 2022: Schepen Gerard Stassen (Vooruit): “Het beschikbaar budgettair resultaat voor 2022 bedraagt 19 miljoen euro. Het was geraamd op een tekort van 4,6 miljoen, maar het effectieve resultaat sluit met een positief saldo van bijna 970.000 euro. Het resultaat verbetert met 5.5 miljoen. De autofinancieringsmarge bedraagt plus 5 miljoen. Dit wil zeggen dat het bestuur zijn jaarlijkse leningslasten kan betalen met het overschot uit de gewone of dagdagelijkse werking. Op 31 december 2022 bedroeg de totale financiële schuld van stad, OCMW en AGB samen afgerond 59 miljoen of 1.850 euro/inwoner. Voor 2022 werd er voor 5 miljoen nieuwe leningen opgenomen. Voor 2023 en 2024 is nog een bedrag voorzien van 10 miljoen. Ondanks de 15 miljoen aan nieuwe leningen stellen we vast dat de schuldportefeuille en dus ook de schuld per inwoner op het eind van 2025 daalt met 7.5 miljoen: van 59 tot 51.5 miljoen. Ik meen te mogen besluiten dat de financiën van het bestuur gezond zijn”. Patrick Leenders (N-VA) zag het anders: “Je vergeet de eenmalige operatie verkoop van 10% van ons patrimonium te vermelden.”