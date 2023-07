Van kleine heks tot Miss Belgian Beauty: de jeugdjaren van Cynthia Reekmans

Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL

Cynthia Reekmans (41) herinnert zich de foto nog levendig. “Mijn mama bracht me dagelijks naar school. Zij had er ook op school gezeten. De boekentas die ik bij me heb, was van een soort karton gemaakt. Ik heb ze nog lang bewaard om spulletjes in te steken.

De eerste schooldag voor Cynthia Reekmans in 1985. — © rr

Cynthia liep school in het Ursula-instituut op de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad. Nu staat de school bekend als de vrije basisschool Sint-Martinus. “De lagere school is ondertussen wel fel veranderd. Het oude gedeelte dat je op de foto ziet, is neergehaald en ze hebben er een nieuw, modern blok gezet. Maar het achterste stuk is wel bewaard gebleven. Leuk om terug hier op de speelplaats te staan”, mijmert Reekmans. “In die tijd was het nog een echte meisjesschool, terwijl de jongens naar het college gingen. Als we dan eens samen naar de mis moesten, werd er gretig gegiecheld en gebloosd”, lacht ze.

Ontvoering

“Vandaag lach ik samen met mijn vriendinnen uit die tijd nog steeds om de grappen die we toen uithaalden’, vertelt Cynthia: “Zo hadden we juffrouw Rita met een brief wijsgemaakt dat er een medeleerling ontvoerd was. Je weet wel, zo’n brief samengesteld met uit de krant geknipte letters. Juf Rita speelde het spelletje mee en de klasgenoot stond gewoon aan de kerk te wachten. We zijn niet gestraft, maar hadden er wel veel plezier in.”

Ook aan zuster Immaculata in de derde kleuterklas heeft de presentatrice mooie herinneringen. “Naast de school lag vroeger een klooster waar nonnen verbleven, onder wie zuster Immaculata. Zij was een van de laatste nonnen die nog les gaven in de school. Ik herinner mij nog dat we vaak samen koekjes bakten of pudding maakten. En ze vond het altijd fijn om met mijn haar te prullen, dat weet ik nog.” Haar tante, Kristel Aerts, was ook werkzaam op de school. “Toen ik in het 5de studiejaar zat, ging helpen in de klas van mijn tante op de momenten dat ik geen les had: knutselen, de klas opruimen of verhaaltjes voorlezen. Ik dacht toen al: ik hoop dat mijn kinderen zo’n juffrouw zullen hebben.”

De heks

Dat Cynthia graag in de schijnwerpers staat, was op school al te merken. “Als er een gedicht moest worden voorgedragen of ze kinderen zochten voor een toneelstuk of musical, stak ik altijd als eerste mijn hand op. In het lager werden die musicals georganiseerd door Meester Jos, de directeur van de school. Hij hield ontzettend van zingen en dansen, waardoor wij allemaal in die wereld werden ondergedompeld. Alleen zingen kon ik niet zo goed, dus een hoofdrol in de musical kreeg ik helaas niet te pakken. Later, in het laatste middelbaar, kreeg ik wél de hoofdrol in het schooltoneel onder leiding van Trudo Groffi. Het stuk heette De Heks van Mechelen en ik mocht de heks spelen.” (lacht)

Cynthia zo’n 38 jaar later aan dezelfde schoolpoort. — © Karel Hemerijckx

Vandaag woont Cynthia samen met haar man en twee kinderen in Ham, maar ze keert regelmatig terug naar Herk-de-Stad. “Mijn ouders en mijn zus wonen nog altijd in Herk. Mijn mama en papa hebben elkaar zelfs leren kennen een straat verder dan de school, in de Zeven Heldenlaan. Papa was aannemer, mama was schoonmaakster in het ziekenhuis. Ik bezoek ze regelmatig en als ik dan in Herk ben, ga ik graag naar het Olmenhof, een plek waar ik als kind ook vaak vertoefde.”

Miss Belgian Beauty

Cynthia blikt terug op haar jeugd als een tijd van rust en geborgenheid, waarin alles kleiner en vertrouwder leek. Het was pas nadat ze Miss Belgian Beauty in 2004 won, ze de kans kreeg om de wereld buiten Herk-de-Stad te ontdekken. Van 2007 tot 2015 werkte Cynthia Reekmans als presentatrice bij Studio TVL. Intussen is een succesvolle bedrijfs- en televisiepresentatrice en PR-verantwoordelijke bij het make-upbedrijf Rigorgeous van Caroline Rigo. “Ik had er na de secundaire school wel voor gekozen om Romaanse talen in Leuven te gaan studeren met het idee om lerares te worden, misschien zelfs op deze school hier in Herk. Maar het is anders uitgedraaid en daar heb ik geen spijt van.”