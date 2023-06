Een match die ze niet hadden willen spelen: Red Flames mogen figureren in... WK-uitzwaaiwedstrijd van Nederland

Het mes nog wat dieper in de wonde draaien. Dat is wat de oefenwedstrijd komende zondag tegen Nederland doet bij de Red Flames. Dat Oranje daarna wél richting WK in Australië en Nieuw-Zeeland vertrekt, doet pijn bij onze nationale ploeg.

Na het geslaagde EK vorige zomer met een kwartfinale was het volgende doel van de Red Flames duidelijk: voor het eerst in de geschiedenis een WK-ticket bemachtigen. De 2-1-nederlaag in en tegen Portugal in de kwalificatie begin oktober steekt daarom nog altijd. Weg was het felbegeerde WK, dat begint op 20 juli. In de alles-of-nietswedstrijd tegen de Portugezen kwamen de Flames onherkenbaar zwak het terrein op, nota bene tegen een ploeg waarvan ze nog nooit hadden verloren. Het geloof vooraf in een goede afloop was er nochtans.

Het maakte de teleurstelling er achteraf bij alle betrokkenen alleen maar groter op. De uitschakeling kwam bijzonder hard aan bij de voetbalbond, bij bondscoach Ives Serneels en bij de speelsters – en vooral bij de oudere generatie genre Janice Cayman (34) en Davina Philtjens (34), voor wie het wellicht de laatste kans was om een WK te halen.

De 2-1-nederlaag tegen Portugal in de WK-kwalificaties is nog niet verteerd. — © BELGA

Mogelijk een pandoering

Het mag dan ook niet verwonderen dat vanuit de spelersgroep het geluid weerklinkt dat ze maar weinig zin hebben om zondag een WK-uitzwaaiwedstrijd tegen Nederland te spelen. Onze noorderburen daarna zien vertrekken richting WK in Australië en Nieuw-Zeeland – een locatie die toch tot de verbeelding spreekt – voelt als het mes nog wat dieper in de wonde draaien. Nederland neemt het eind juli in zijn eerste WK-wedstrijd dan ook nog eens op tegen… Portugal, wat het allemaal nóg pijnlijker maakt.

Bij de Belgische voetbalbond wisten ze echter niet dat het de uitzwaaiwedstrijd van Oranje zou worden toen ze deze oefenpot vastlegden. Evenmin wisten ze toen al dat ze bij Nederland in de poule zouden terechtkomen in de Nations League dit najaar. De sportieve staf wilde gewoon een sterke sparringpartner in de opbouw richting die Nations League. Een WK-ganger was met dat idee in het achterhoofd dus eigenlijk onvermijdelijk. En er wordt ook wel geluisterd naar de spelersgroep. Zo werd deze interlandbreak, die voor de speelsters midden in hun vakantie ligt, op hun vraag iets ingekort.

De laatste keer dat de Red Flames tegen Oranje speelden, kregen ze een 1-6 om de oren. — © BELGA

Minstens 30.000 dollar mislopen

De wedstrijd tegen Oranje moet vooral een goede test worden richting Nations League, dat was altijd de bedoeling. Het gevaar bestaat wel dat de Flames zondag een pandoering krijgen. De Oranje Leeuwinnen zijn nog steeds de vicewereldkampioenen en zullen stilaan in topvorm zijn, terwijl de Red Flames net (even) uit vakantie terugkeren na een slopend seizoen, dat vrijwel meteen na het EK vorige zomer opnieuw begon. En het verschil tussen beide ploegen wás anders al groot. De laatste keer dat onze landgenoten het opnamen tegen Oranje, was in februari 2021, Nederland veegde toen de vloer aan met de Belgen en won met 1-6.

Los van het sportieve speelt trouwens ook het financiële een rol in de nog steeds grote teleurstelling in de spelersgroep over het gemiste WK. Het geld dat rondgaat op het WK vrouwenvoetbal dit jaar is alleen maar toegenomen ten opzichte van vier jaar geleden. Elke speelster die deelneemt, krijgt minstens 30.000 dollar (zo’n 27.000 euro, red.). Een enorme som voor de Belgen, zeker als je weet dat een groot deel slechts een contract als semiprof heeft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Nederland wordt het in eigen huis zondag ongetwijfeld een leuke laatste wedstrijd op eigen bodem, met veel volk. De Belgen zullen vooral nog eens pijnlijk met de harde realiteit geconfronteerd worden: zij gaan niet naar dat felbegeerde WK.