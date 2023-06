Standard mikt op terugkeer van Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden in actie bij AZ. — © Getty Images

In de zoektocht naar defensieve versterking heeft Standard zijn zinnen gezet op een terugkeer van voormalig kapitein Zinho Vanheusden. Er zijn onderhandelingen gaande over een huurconstructie met Inter (waar Vanheusden tot 2026 onder contract ligt) en met de speler zelf, maar een akkoord is er nog niet.