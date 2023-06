Philippe Gilbert lacht met Froome, gelooft in Cavendish en geeft Tour-advies aan Jumbo-Visma: “Ze moeten aanvallen vanaf dag 1”

Allereerst: Mark Cavendish. De Brit van Astana kan definitief het record van meeste ritzeges van Eddy Merckx doorbreken in zijn allerlaatste Tour. Na het seizoen stopt ‘Cav’ er namelijk mee.

“Ik denk dat hij het record van Merckx gaat breken”, aldus de ex-wereldkampioen. Cavendish deelt nu het record van 34 etappezeges. “Ik was er ook van overtuigd dat hij in de Giro zou winnen en ik was heel blij dat hem dat lukte. Het was belangrijk voor zijn gezondheid en zelfzekerheid binnen het team. Ik steun hem heel erg in deze uitdaging en hoop dat als het hem lukt om een etappe te winnen, hij niet meteen stopt. Stel dat hij nog een keer in Parijs, dan heeft hij daar vijf keer gewonnen. Ik stel voor dat hij de Tour uitrijdt en probeert te winnen in Parijs.”

© Massimo Paolone/LaPresse/Sipa USA

Chris Froome is er niet bij in deze Tour. De viervoudige winnaar werd uit de selectie gelaten bij Israel Premier Tech. De Brit aast op weerwraak in 2024, tot ongeloof van Gilbert.

“Succes in een grote ronde voor Froome? Dat denk ik niet. Hij kan nog wel een paar goeie ritten rijden, hij was vorig jaar twee keer derde denk ik, maar dat is volgens mij het maximum dat hij er kan uithalen. En met nog een jaar extra in de benen wordt het er niet beter op. Ik denk niet dat hij in eender welke rittenkoers in de WorldTour een top tien kan rijden. Hij heeft zijn kansen gehad.”

Jumbo-Visma moet aanvallen

Zijn er wel bij in de Tour: topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Die laatste lijkt in uitstekende vorm naar Frankrijk te trekken voor zijn titelverdediging. Pogacar viel zwaar in Luik-Bastenaken-Luik en is dus een grote vraagteken. Gilbert denkt er het zijne van.

“Iedereen zag de problemen van Pogacar na Luik”, klinkt het. “Oké, hij werd Sloveens kampioen tijdrijden en op de weg, maar dat is niet het hoogste niveau van de wereld. Die overwinningen laten dus niet alles zien. Als ik Jumbo-Visma was, zou ik vanaf dag één volle bak gaan koersen en niet wachten tot hij in de wedstrijd groeit. Want als Pogacar niet klaar is, zal dat in de eerste week zijn. Misschien is hij dan zoekende naar de juiste benen en ritme. Als je hem in dat ritme laat komen, is het te laat. Ik denk dat het een interessante eerste week gaat worden.”