In Brussel kon ze er niet bij zijn, maar Belgian Cat Laure Resimont krijgt nu toch balkonviering in Deinze

De enige Belgian Cat die in eigen land speelt, Laure Resimont, kon dinsdag niet aanwezig zijn bij de huldiging van het team op de Grote Markt van Brussel. Geen balkonscène voor de in Petegem woonachtige Laure. Zij zat dinsdag al in het vliegtuig voor een weekje deugddoende vakantie. Niet getreurd, want ze zal wel gehuldigd worden in Deinze op zaterdag 8 juli om 11.30 uur in het dienstencentrum Leiespiegel.

Iedereen is welkom om mee te vieren. Laure zal voor de supporters en sympathisanten een uitgestelde balkonviering krijgen met uitzicht op het Rheinbachplein. Deinze rekent volgens burgemeester Jan Vermeulen op een grote opkomst. Zeker omdat de stad zelf over een stevige basketcultuur beschikt die is gestart vanuit BBC Deinze en nu verder wordt gezet met LDP Donza.

“Voor de jonge basketbalspelertjes is dit een uitgelezen kans om Laure in eigen stad te ontmoeten. Verder zien we ook een evolutie in het damesbasketbal bij zowel LDP Donza als bij BBC Hansbeke, wat ik alleen maar kan toejuichen”, besluit sportschepen Sofie D’hondt.