Nieuwe Covid-vaccinatiecampagne start in september, sterk aanbevolen voor risicogroepen

De covidpandemie is voorbij, maar het virus gaat wel nog in beperkte mate rond. In de herfst, wanneer het weer kouder wordt, bestaat de vrees dan ook voor een nieuwe opstoot zoals dat ook voor andere virussen het geval is. Dat is zeker zo bij risicogroepen, die meer vatbaar zijn om kwalijke gevolgen te ondervinden van een besmetting.

Vorige week had de Hoge Gezondheidsraad daarom nog aangeraden om een vijfde coronaprik te geven. De vaccinatie werd toen aangeraden voor onder meer 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met onderliggende aandoeningen en het personeel in de zorgsector. Een grote vaccinatiecampagne bij de brede bevolking werd niet aangeraden.

Toch komt die er. De boosterprik zal beschikbaar zijn voor wie ze maar wilt. Wat we niet meer zullen zien, is een coronapas om je toegang te geven tot bepaalde zaken of evenementen tenzij je niet gevaccineerd bent.

De vraag is nu wel nog met welk vaccin dat zal gebeuren. Er is nood aan een aangepast vaccin, dat extra goed werkt tegen de nieuwste varianten van het coronavirus.