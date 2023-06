Kampvuurtje van jongeren loopt uit de hand in Heppeneert: “Kosten brandweer opgestuurd”

Aan de historische kade in Heppeneert is dinsdagavond een grasveld in brand gevlogen toen jongeren er vuurtje stookten. Ze probeerden zelf nog te blussen en belden de brandweer. De minderjarigen erkenden hun onvoorzichtigheid maar zullen wel moeten opdraaien voor de kosten.

De jongeren zaten rond 20.30 uur in Heppeneert rond een vuurtje toen de situatie uit de hand liep. De brandweer kwam het grasveld blussen en politie Maasland deed de vaststellingen. De minderjarigen erkenden hun schuld en werden niet geverbaliseerd maar ze zullen wel de rekening van de bluswerken moeten betalen.

© DR

Die avond moest het brandweerkorps ook naar de Langerenstraat in Neeroeteren uitrukken omdat een omheining in brand was gevlogen toen de eigenaar hout opstookte in zijn tuin. Het vuur sloeg over naar de omheining. Het verbranden van groenafval in eigen tuin is een schending van de milieuregelgeving. Normaal gezien zal ook deze eigenaar een rekening opgestuurd krijgen van de brandweer.

In de Brugstraat in Dilsen hadden onbekenden onder de brug afval in brand gestoken. De daders waren niet meer ter plaatse bij aankomst van de brandweer.

(maw)