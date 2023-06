GEMEENTERAAD. Keulen opgetogen over Lanakense financiën, maar oppositie hekelt gevoerde beleid

Lanaken

Rekening 2022: De gecombineerde rekening van de gemeente en het OCMW van het dienstjaar 2022 sluit met een netto overschot van 7,2 miljoen euro. “Ondanks enerzijds een verhoging van de wedden ingevolge 5 indexaanpassingen, ondanks de stijgende kosten van de energiekosten, ondanks een serieuze vermindering van de inkomsten uit bedrijven door maatregelen van de hogere overheid... maar anderzijds dankzij de verhoogde inkomsten uit de opcentiemen sluiten we het boekjaar af met een overschot van ruim 7 miljoen. We mogen dus geruststellen dat onze financiën robuust zijn,” aldus een opgetogen burgemeester Marino Keulen (Open Vld), die de ploeg van de financieel directeur dankte voor het geleverde werk en de voortdurende inzet. Namens de cd&v antwoordde Vera Jans dat haar fractie akkoord ging met de technische vaststelling van de rekening maar niet met het gevoerde beleid.

Grenszone Lanakerveld: De raad verklaarde zich unaniem akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Lanaken, de gemeente Maastricht, Zonnepark Lanakerveld bv en Fluvius om het gebied tussen het Europark Lanaken en de Brusselseweg Maastricht verder te ontwikkelen met het oog op een regulering van de waterhuishouding. “Door nieuwe wadi’s en grachten aan te leggen in die zone kunnen we de riolering in Smeermaas behoorlijk ontlasten. Fluvius gaat een en ander realiseren tegen de zomer 2024, terwijl de stad Maastricht zal instaan voor de aanplanting van een groenscherm en de vergroening van de taluds, en bv Zonnepark Lanakerveld zal zorgen voor een nieuwe verbindingsweg met de nieuwe zonneweide. Het project - geraamd op 558.000 euro - kost onze gemeente niets. Alleen zullen wij achteraf moeten instaan voor het groenonderhoud op ons grondgebied”, verduidelijkte de burgemeester.

Tramplein Veldwezelt: Voor de tweede maal stond het bestek voor de herinrichting van het Tramplein en de Kleine Omstraat in Veldwezelt op de agenda. Schepen Peter Verheyen (Open Vld): “Op verzoek van AWV en De Lijn werd het oorspronkelijke bestek gewijzigd. Op het plein zelf worden onder meer de parkeerplaatsen aangepast in functie van de handelszaken en komen er extra maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers moeten verhogen. Op vraag van De Lijn - en in tegenstelling met de eerdere plannen - blijft de bestaande bushalte aan de Kiezelweg behouden en ten slotte wordt in het bestek ook opgenomen dat de met zware metalen ernstig verontreinigde grond in de fundering van de Kleine Omstraat - zowat 930 m² - moet afgegraven en gereinigd worden. Door deze aanpassingen bedraagt de raming thans nagenoeg 450.000 euro.” Met uitzondering van de cd&v, die zich onthield bij de stemming, ging heel de raad akkoord met het voorstel.