IN BEELD. Marathonloopster zorgt voor paniek nadat ze hevig bloedend over finish strompelt: “Blij dat ik het nog haalde”

Ophef aan de finish van de Marathon du Mont-Blanc. Sylvia Nordskar kwam hevig bloedend over de streep in Chamonixv, het gevolg van een zware valpartij in het slot van de loopwedstrijd.

De Marathon du Mont-Blanc is onderdeel van de Golden Trail Series, een reeks van internationale offroad loopwedstrijden over de bekende afstand van 42,195 kilometer. Er worden ook wedstrijden georganiseerd in de VS, Portugal, Zwitserland, Spanje en Noorwegen.

De net 30 jaar geworden Nordskar is een van de beteren bij de vrouwen en was ook in Frankrijk op weg naar een uitstekend resultaat. Alleen ging het op zo’n 3 kilometer van de finish helemaal mis. De Noorse viel tijdens een afdaling recht op haar gezicht. Nordskar bloedde hevig, maar gaf niet op. Ze zette door en finishte uiteindelijk als vijfde.

“Wat een dag”, schreef de Noorse op Instagram. “Een tweede keer dat ik hier meedoe en het was een geweldige race. Het was tof dat we voor de mannen mochten starten met een groep van fantastische vrouwen, waardoor de wedstrijd nog competitiever werd. Met nog 3 km te gaan deed ik een ‘face plant’ aan hoge snelheid. Ik bloedde hevig, maar mijn lichaam was verder in orde. Blij dus dat ik alsnog de finish haalde. Bedankt voor alle steun die ik onderweg kreeg!”