Jacquemus stelt collectie voor geïnspireerd op prinses Diana én Franse royalty

Le Chouchou. De titel van Jacquemus’ nieuwste show, waarin hij de najaarscollectie van 2023 voorstelde, is treffend. Want als er één designer is die dezer dagen weinig verkeerd kan doen in de ogen van de modewereld, dan is het wel Simon Porte Jacquemus. En ook dit keer sloeg hij de bal raak, in een collectie geïnspireerd door Prinses Diana én Marie Antoinette.

Een modeshow in Versailles is niet voor iedereen weggelegd en zelfs voor Jacquemus was het een heel proces, dat een jaar in beslag nam. Zoals altijd slaagde hij er echter in om zijn dromen te laten uitkomen: een feeërieke setting in de tuinen van het voormalige koninklijk paleis.

© Pierre Suu/WireImage

Niet in het paleis zelf, want “het was belangrijk om niet aan te komen in Versailles met slechte smaak”, aldus Jacquemus in een interview met Vogue. “Daarom vond de show een beetje verderop in de tuinen plaats, omringd door groen. Het voelt erg Jacquemus om op te gaan in het landschap in plaats van omringd te worden door goud.”

De collectie zelf was er eentje die zich liet inspireren door Prinses Diana én door een voormalige bewoonster van Versailles, Marie Antoinette. Een opvallende combinatie, maar eentje die zich in de praktijk goed laat smaken. De tutu’s en doorzichtige plumetis ensembles hadden duidelijk een koninklijk kantje, terwijl de opvallende outfit van Kendall Jenner een knipoog was naar Diana’s trouwjurk én de halsketting die ze droeg in combinatie met haar revenge dress.

Prinses Diana in revenge dress - Kendall Jenner op de catwalk - De trouwjurk van prinses Diana — © Anwar Hussein/WireImage - Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images - Tim Graham Photo Library via Getty Images

Imaan Hammam droeg dan weer een stevig ingesnoerde blazer met daaronder een zwart-wit stippenbroekje. In 1987 koos Prinses Diana op het Filmfestival van Cannes voor een enigszins gelijkaardig tenue, bij haar met witte blazer en streepjes.

Imaan Hammam voor Jacquemus - Prinses Diana in Cannes — © Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images - Maureen Donaldson/Getty Images

Ondanks de schijnbaar heel verschillende stijlen wist Le Chouchou er ook dit keer weer een samenhangend spektakel van te maken. Eentje waar sterren als Victoria en David Beckham de show aanschouwden vanuit witte bootjes. Het werd een overwegend witte collectie die afsloot met drie outfits die samen de tricolore van Frankrijk vormden. En als het van Jacquemus afhangt, speelt Versailles ook in de toekomst van het merk nog een belangrijke rol…