Werkkoffer valt uit hemelgat van Tongerse basiliek naast groepje toeristen: “Aan dood ontsnapt”

Om 10.45 uur stond een tiental toeristen achteraan in de basiliek. Plotseling was er een enorme knal. Uit het klokkengat op 20 meter hoog in de zoldering van de basiliek had een arbeider het houten luik weggeschoven en daarbij is de koffer van zijn boormachine naar beneden geploft. Op enkele meters van de toeristen.

Werkmannen waren elektrische kabels aan het trekken en hierbij is het luik dat het klokkengat afdekt verschoven. In het koffer zat een nieuwe elektrische schroefmachine maar die was in gebruik en is dus niet mee naar beneden gevallen.

Administrator Albert Boulet kwam langs: “Dit is het hemelgat dat werd heel vroeger gebruikt ter gelegenheid van Pinksteren om een duif neer te laten of rode bloemen als de vurige tongen. Bij Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart werd een Mariabeeld omhoog gehesen door dat luik.”

Het hemelgat zal afgedekt worden met een glazen plaat om de bezoekers van de belforttoren een zicht te gunnen op de beiaard. “Het is te hopen dat ze die plaat goed vastmaken”, besloot Albert.

De kerkwachter neemt geen risico’s en spant de plaats af met kerkstoelen en een lint. “Ik vervang suisse Tony voor een keer en dan gebeurt zoiets. Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn hè.”