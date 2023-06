Vandaag staat de eerste echte veldtraining in groep op het programma bij Royal Antwerp FC en die oefensessie is meteen open voor pers en publiek. Om 10u15 begint de open training en vanaf 14u spreken aanvoerder Toby Alderweireld en trainer Mark van Bommel de verzamelde media toe. Mis niets van deze ‘eerste werkdag’ via onze LIVE!