Miljoenenclaim over schaakschandaal afgewezen door rechter: geen bewijs voor smaad

Een rechtbank in Missouri heeft dinsdag de klacht van de 20-jarige Hans Niemann geseponeerd. Niemann had de Noorse topschaker Magnus Carlsen (32) voor de rechter gedaagd voor smaad en een schadevergoeding van 100 miljoen dollar geëist, nadat die hem had beschuldigd van valsspelen.

Het begon allemaal tijdens enkele schaakpartijen in september 2022. Tijdens een evenement in St. Louis verloor de nummer één van de wereld, Carlsen, van de toen vrij onbekende 19-jarige Niemann. Carlsen was op dat ogenblik 53 wedstrijden ongeslagen en zijn nederlaag zorgde dus voor een schokgolf doorheen de schaakwereld. Toen ze later die maand opnieuw tegenover elkaar zaten tijdens een online schaakevenement verbrak Carlsen na dertig seconden al de internetverbinding. Later trok hij zich terug uit het toernooi en beschuldigde Niemann ervan vals te spelen. Een van de theses was dat Niemann via een ingebracht seksspeeltje met parels signalen zou hebben ontvangen, een andere dat stiekeme handlangers hem hielpen.

LEES OOK. Hij versloeg de wereldkampioen, maar werd ontmaskerd als bedrieger: hoe de 19-jarige Hans Niemann de schaakwereld deed daveren

De vete tussen de twee haalde de wereldpers en Niemann besloot een klacht in te dienen voor laster en eerroof tegen zowel Carlsen, als de schaakwebsite chess.com. Maar de rechtbank heeft nu besloten dat Niemann er niet is in geslaagd om te bewijzen dat er een gezamenlijke poging werd ondernomen om hem uit de schaakwereld te weren. In het kamp van Carlsen zijn ze tevreden met de uitspraak, maar de advocaten van Niemann lieten al weten dat ze het voor een andere rechtbank opnieuw zullen proberen.

LEES OOK. ‘Valsspelende’ schaker Hans Niemann antwoordt op beschuldigingen, video van veiligheidscheck gaat rond op sociale media

Sinds de vete staan de carrières van de twee op een lager pitje. Niemann komt nog steeds aan zet tijdens wedstrijden, maar verloor wel enkele plekken in het internationaal klassement. Carlsen, die sinds 2013 onafgebroken op de troon zat, liet dit jaar weten geen interesse meer te hebben in een zoveelste titelverdediging. De wereldtitel ging dit jaar daardoor naar de Chinees Ding Liren.

LEES OOK. Hans Niemann heeft “waarschijnlijk” in meer dan 100 schaakpartijen vals gespeeld

(sgg)