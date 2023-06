“Te moeilijk om te spellen”, dus wordt nieuwe straatnaam geschrapt: “Wat moeten ze dan in Gent zeggen?”

“Wat moeten ze in Gent dan zeggen met het Miriam Makebaplein (het plein aan bibliotheek De Krook, red.)? Spel dat maar eens”, zuchtte raadslid Guido Mortier (N-VA). “Nee ik begrijp dit niet. We doen een gewaardeerd oud gemeenteraadslid en oud-schepen Simonne Mathys oneer aan.”

Een nieuwe straatnaam zorgde voor wrevel op de gemeenteraad. Tussen de Hundelgemsesteenweg en jeugdcentrum Ten Berg komt een nieuwe openbare weg voor een cohousing. Dat zou de Simonne Mathysdreef worden als eerbetoon aan het oud CVP-politica, maar dat gaat niet meer door.

Tegen het voorstel van de gemeente werd bezwaar aangetekend door enkele nieuwe bewoners van de dreef. Zij vragen om een nieuwe naam en motiveren in hun bezwaar dat de straatnaam “moeilijk te spellen is”. Daardoor vroegen om ze de straatnaam Simonne Mathysdreef te schrappen.

Drie nieuwe namen

“Een goede straatnaam is eenvoudig om te spellen. De voorgestelde straatnaam kan echter op verschillende manieren verkeerd gespeld worden”, klinkt het bezwaar. “Er is daarnaast ook geen verwijzing naar de geschiedenis van de site (serreteelt) of de nieuwe bestemming.”

Het bestuur volgde het bezwaar en doopte de straat om tot het Blompark, naar de naam van de cohousing. Daarnaast werden nog twee andere nieuwe straatnamen beslist: de Tragel voor het jaagpad langs de Schelde en Aldegondisstraat in Lemberge als uitbreiding van de Leemstraat.